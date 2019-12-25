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HİNT OKYANUSUNDA ÖLDÜRÜLEN KAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAHint Okyanusu'nda İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin Aktaş'ın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlanıyor.

25.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:47 HİNT OKYANUSUNDA ÖLDÜRÜLEN KAPTAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Hint Okyanusu'nda İnce adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin Aktaş'ın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi son yolculuğuna uğurlanıyor.

Bora Ekşi için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Baba Abdurrahman Ekşi taziyeleri kabul ederken, kız kardeşi İrem Ekşi Fenerbahçe bayrağı serili tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze öğle vaki kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. 

Görüntü dökümü:

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-Cenazeden görüntü

-Babanın taziyeleri kabul etmesi

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Kız kardeşinin tabuta sarılarak ağlaması

-Genel ve detay görüntüler

 



Bora Füzesi, Karadeniz, Güncel

Kaynak: DHA

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