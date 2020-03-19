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Hint polisinden korona virüsüne karşı el yıkama dansı

Hindistan'da polis korona virüsüne karşı el yıkamanın önemini belirtmek amacıyla bir dans videosu yayınladı.

19.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:29
Hint polisinden korona virüsüne karşı el yıkama dansı
Hindistan 'da polis korona virüsüne karşı el yıkamanın önemini belirtmek amacıyla bir dans videosu yayınladı.

Hindistan'da korona virüs salgınından korunmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla polis de devreye girdi. Kerala eyaleti polisi korona virüsünden korunmanın en önemli yolu olan el temizliğine dikkat çekmek amacıyla el yıkama videosu yayınladı. Yayınlanan videoda maskeli polisler, ellerin nasıl yıkanması gerektiğini göstererek dans ediyor. Videodaki 6 polisin dansı sosyal medyada beğeni topladı.

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Kaynak: İHA

Etiketler : Hindistan, Polis, Güncel

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