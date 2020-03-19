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- Hint polisinden korona virüsüne karşı el yıkama dansı

- Hint polisinden korona virüsüne karşı el yıkama dansı Hindistan'da polis korona virüsüne karşı el yıkamanın önemini belirtmek amacıyla bir dans videosu yayınladı.

19.03.2020 20:49 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:50
- Hint polisinden korona virüsüne karşı el yıkama dansı
YENİ DELHİ - Hindistan 'da polis korona virüsüne karşı el yıkamanın önemini belirtmek amacıyla bir dans videosu yayınladı.
Hindistan'da korona virüs salgınından korunmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla polis de devreye girdi. Kerala eyaleti polisi korona virüsünden korunmanın en önemli yolu olan el temizliğine dikkat çekmek amacıyla el yıkama videosu yayınladı. Yayınlanan videoda maskeli polisler, ellerin nasıl yıkanması gerektiğini göstererek dans ediyor. Videodaki 6 polisin dansı sosyal medyada beğeni topladı.
Hindistan'da şu ana kadar onaylanmış 174 vaka bulunurken, 3 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. - Hint polisinden korona virüsüne karşı el yıkama dansı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

- Hint polisinden korona virüsüne karşı el yıkama dansı
Etiketler : Hindistan, Polis, Güncel

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