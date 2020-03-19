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Hint Polisinden Koronavirüse Karşı Doğru El Yıkama Videosu

Çin'de başlayan koronavirüs, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından k&u

19.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:33
Hint Polisinden Koronavirüse Karşı Doğru El Yıkama Videosu
Çin'de başlayan koronavirüs, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetti.

Hayati tehlikeye sahip olan ve hızlı bir şekilde yayılan yeni tip koronavirüs'e (Covid-19) karşı önlem almak büyük bir öneme sahip. Alınabilecek önlemler arasında kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmak ve ellerimizi sık sık sabun ile yıkamak yer alıyor.

Hindistan 'ın Kerala eyaletinde yer alan polisler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak için ellerin nasıl yıkanması gerektiğini dans ederek anlattı. 64 saniye uzunluğundaki video, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde bulunan polisler tarafından hazırlanan videoda, maske takmış 6 polis dans eşliğinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak için ellerin doğru biçimde nasıl yıkanması gerektiğini anlattı. Videoda yer alan polisler, Ayyapanum Koshiyum isimli popüler Hint filminin şarkısıyla dans ediyor.

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da yer alan 141 vakanın 25'i Kerala eyaletinde bulunuyor.
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Kaynak: Tamindir

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Hindistan, Teknoloji

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