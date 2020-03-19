Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Hint polisinden Kovid-19 salgını için danslı el yıkama görüntüsü - Güncel

Hint polisinden Kovid-19 salgını için danslı el yıkama görüntüsü

Hindistan'ın Kerala eyaletindeki emniyet yetkililerinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ellerin nasıl yıkanması gerektiğini dans ederek anlattığı görüntü sosyal medyada gündem oldu.

19.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:28
Hint polisinden Kovid-19 salgını için danslı el yıkama görüntüsü
Hindistan 'ın Kerala eyaletindeki emniyet yetkililerinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ellerin nasıl yıkanması gerektiğini dans ederek anlattığı görüntü sosyal medyada gündem oldu.
Hint basınında yer alan haberlere göre, Kerala Polisi tarafından hazırlanan 64 saniyelik görüntüde müzik eşliğinde dans eden 6 polis, Kovid-19 salgınından korunmak için ellerin doğru şekilde nasıl yıkanması gerektiğini gösteriyor.
Çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntü, kullanıcılar tarafından binlerce beğeni aldı. Çok sayıda kullanıcı görüntünün, "eğitici" olduğu şeklinde yorumlarda bulundu.
Hindistan'da Kovid-19 sebebiyle 3 kişi yaşamını yitirmişti. Ülke genelinde salgının bulaştığı 141 kişiden 25'i Kerala'da bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Hindistan, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Güncel
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Almanya’da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi Güncel
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Güncel
İbrahim Tatlıses iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Güncel
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Güncel
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Loading