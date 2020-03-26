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Hint polisinden sokağa çıkma yasağına uymayanlara meydan dayağı

Hint polisinden sokağa çıkma yasağına uymayanlara meydan dayağıHindistan, (DHA)- Hindistan'da koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayanlar, Hint polisinden sopalarla dayak yedi.

26.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:23
Hint polisinden sokağa çıkma yasağına uymayanlara meydan dayağı
Hindistan , (DHA)- Hindistan'da koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayanlar, Hint polisinden sopalarla dayak yedi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Hindistan'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 1 milyar 339 milyon kişinin yaşadığı ülkede söz konusu yasağa uymayarak sokağa çıkanları Hint polis sopalarla dövdü. Polisin sert müdahalesi ise tepki çekti.
3 HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sokağa çıkma yasağının Hindistan'ı virüsten korumak için alındığı belirtti. Yasağa göre, sadece sağlık çalışanları, kolluk kuvvetleri ve medya çalışanları sokağa çıkabilecek. Yasağın ise 3 hafta süreceği ifade edildi.
HİNDİSTAN'DA SON DURUM
Hindistan'da koronavirüs tespit edilen kişilerin sayısı 694 olarak duyurulurken; virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 olarak açıklandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Hint polisinden sokağa çıkma yasağına uymayanlara meydan dayağı

Kaynak: DHA

Etiketler: Hindistan, DHA, Güncel

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Hint polisinden sokağa çıkma yasağına uymayanlara meydan dayağı

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