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Hint restoranından doktorlara ücretsiz yemek desteği

Polonya'da bulunan bir Hindistan restoranı, korona virüsü ile mücadele kapsamında doktorlara destek olmak amacıyla 4 hastaneye ücretsiz yemek dağıtıyor.

26.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:02
Hint restoranından doktorlara ücretsiz yemek desteği
Polonya 'da bulunan bir Hindistan restoranı, korona virüsü ile mücadele kapsamında doktorlara destek olmak amacıyla 4 hastaneye ücretsiz yemek dağıtıyor.

Korona virüsü dünya genelinde hızla yayılırken, dünya genelinde yürütülen korona ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları en ön saflarda savaş vermeye devam ediyor. Çeşitli ülkelerde sağlık çalışanlarına yönelik alkışlı destek gerçekleştirilirken Polonya'nın başkenti Varşova 'da bulunan Hindistan restoranı doktorlar için örnek bir adım attı. Doktorların yemek problemini çözmek isteyen restoran, kentte bulunan 4 hastaneye ücretsiz öğlen yemeği dağıtıyor. Sosyal medya üzerinde bir sayfa oluşturan restoran sahibi, doktorların taleplerine hızlıca yanıt vermeyi amaçlıyor.

Restoran sahibi, korona virüs salgını son bulana dek bu uygulamayı sürdürecek. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: Hindistan, Varşova, Polonya, Güncel

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