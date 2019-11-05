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"İneklerin sütünde altın var" diyen siyasetçinin sözleri sosyal medyada gündem oldu

Hindistan'da halka açık bir etkinliğe katılan Hindistan Halk Partisinin Batı Bengal Başkanı Dilip Goş'un "Ülkemizdeki ineklerin sütünde altın var. Bu sütten içenler sağıklı ve zengin oluyor" şeklindeki sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

05.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:52

Hindistan Halk Partisinin (BJP) Batı Bengal Başkanı Dilip Goş, Hindistan'daki ineklerin sütünde altın bulunduğunu ve bu sütten içenlerin zengin ve sağlıklı olacağını iddia etti.

Hint basınındaki haberlerde, halka açık bir etkinliğe katılan BJP'li siyasetçi Goş, "Hindistan'daki ineklerde, yabancı ineklerden farklı olarak özel bir damar bulunduğunu" savundu.

SÜTTEN İÇEN ZENGİN OLUYORMUŞ

"Bu damarın, güneş ışınları sayesinde sütte altın oluşmasına yardım ettiğini" ileri süren Goş, bu sütten içenlerin zengin ve sağlıklı olacağını, dolayısıyla bu inekleri korumak gerektiğini söyledi.

"BÖYLE TEYZELERE İBADET EDERSEK..."

BJP'li siyasetçi, yurt dışından getirilen inekler hakkında ise "inek değil bir çeşit canavar" benzetmesinde bulunarak, "Bunlar bizim anne ineğimiz değil. Bizim teyzemiz. Böyle teyzelere ibadet edersek ülkemiz için iyi olmaz." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dilip Goş'un açıklamaları sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı politikacının ifadelerini "akıl dışı" olarak nitelendirdi. Bazı kullanıcılar açıklamaları "komik" bulurken bazıları ise kınadı.


Hindistan, Yaşam, Dünya

Kaynak: AA


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