Hint yazarın yeni kitabının konusu Muğla'da geçecek

Hint yazarın yeni kitabının konusu Muğla
'da geçecekHint bir kadın ile Türk imamın hikayesini anlatan ve Türkiye
'de geçen "Kum ve Deniz: Kumdaki Ayak İzleri" ülke tanıtımına da katkı sağlıyor
MUĞLA - Hint yazar Ann D 'Silva
'nın, Hint bir kadın ile Türk imamın hikayesini anlatan ve Türkiye'de geçen "Kum ve Deniz: Kumdaki Ayak İzleri" ülke tanıtımına da katkı sağlıyor. Türkiye'ye gelmemiş biri için turistik öğeler taşıyan kitabın ikincisinin Muğla'da geçmesini amaçlayan turizmciler yazarı ikna etti. Yazarın Hristiyan Hint kız ve Türk imam arasında geçen aşkı konu edindiği Türkiye'de geçen Kum ve Deniz üçlemesinin ilk kitabı "Sand & Sea: Footprints in the Sand" üç ay önce okuyucu ile buluştu.İngilizce basılan ve internet üzerinden satışı yapılan kitapta Hannah ve Özcan'ın hikayesi anlatılıyor. Hint ve Türk kültürünün benzerliklerinin yer aldığı kitap İstanbul
, Ankara
, Şanlıurfa
, Konya
ve Kapadokya
'da geçiyor. Kısa sürede yüksek satış oranına ulaşan ve okuyuculardan övgü dolu değerlendirmeler alan kitabın ikincisinin Muğla'da geçmesi için turizmciler harekete geçti. Dalaman
, Ortaca
, Köyceğiz
Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği Halkla İlişkiler
Sorumlusu Fulya Okutur, Hindistan
'da tanıştığı yazarı Muğla'ya davet etti. Okutur'un, Dalyan'da misafir ettiği Hint yazar Ann D'Silva bölgeye hayran kaldı. Yazar, Kum ve Deniz üçlemesinin yeni kitabının Muğla ve Dalyan'da geçeceğini açıkladı.Yazar Ann D'Silva, Türkiye ve Hindistan arasında kültürel bir bağ olduğunu söyledi. Kitabın yazım sürecinde Türkiye'ye birçok ziyaret gerçekleştirdiğini ve İslamiyet üzerine iki yıl çalıştığını aktaran D'Silva, üçlemesinin diğer kitaplarında Muğla'ya yer vereceğini ifade etti.Yazar Ann D'Silva; "Geçmişten gelen tarih birliği olan kültürlerinin bir birine çok yakın olduğu iki ülkeyiz. Özellikle bizim kuzey bölgemizde uzun yıllar Türklerin yönetimi vardı. Türkiye'ye geldiğimde birçok yeri ziyaret ettim. Birisi de Konya'da Mevlana
idi." diye konuştu.Hristiyan Hint bir kız ile Türk imamın hikayesinin Türkiye'de geçtiğini anlatan D'Silva; "Doğa ve insanın iç içe olduğu spiritüalizme inanıyorum. Sevginin ve aşkın insanlığı iyi geldiğine inanıyorum. Kitabım kum ve denizin aşkını anlatıyor. Dünyanın bir ucundan aşkı ve sevgiyi bulmak için Türkiye'ye gelen bir kızı ve aşk hikayesini anlatıyor. İlk kitabım Hindistan'ın büyükşehirlerinin yanı sıra İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Konya ve Kapadokya'da geçiyor. İkinci kitabım Muğla ve Dalyan'da geçecek." dedi.Kitabın, Muğla'nın tanıtımına çok ciddi katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Fulya Okutur, yazara bölgeyi tanıttıklarını belirtti.Üç yıldır DOKTOB'un Hindistan pazarında çeşitli etkinliklere katıldığını hatırlatan Okutur, "Bu çalışmalar sırasında bağlantılarımız oldu. Ortak bir arkadaşımız vasıtasıyla Ann ile tanıştım. Hint bir kız ile Türk'ün aşkını anlatan Türkiye'de geçen kitap çok ilgimi çekti. Bölgemize davet ettim. Bölgemizi tanıttım." şeklinde konuştu."Tanıtıma katkı sağlıyor, film projesi var"Yazarın Dalyan'ı gezdikten sonra kitabı için çok ideal bir bölge olacağına karar vermesinden mutluluk duyduğunu dile getiren Okutur, şunları kaydetti; "İkinci kitap tamamen Dalyan ve Muğla'da geçecek ve üçüncü kitapta Muğla'yı içerecek. Bunun tanıtım açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu kitabın filminin çevrilmesi ile ilgili projeler var. Hindistan pazarında filmlerin tanıtım adına çok önemli fonksiyonları var."
Türkiye, Muğla, Genel
Kaynak: İHA