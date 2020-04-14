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Hint yetkililer BAE'deki yüz binlerce işçinin durumundan endişeli

Hindistan'ın Kerala Eyaleti Başkanı Pinarayi Vijayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesine karşı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Hint işçileri koruyacak önlemlerin alınmaması nedeniyle Başbakan Narendra Modi'ye mektup yazarak endişelerini dile getirdi.

14.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:38
Hint yetkililer BAE'deki yüz binlerce işçinin durumundan endişeli
Hindistan 'ın Kerala Eyaleti Başkanı Pinarayi Vijayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesine karşı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Hint işçileri koruyacak önlemlerin alınmaması nedeniyle Başbakan Narendra Modi'ye mektup yazarak endişelerini dile getirdi.
Mektuba ulaşan El Cezire'nin haberine göre, Vijayan, Başbakan Modi'ye yazdığı mektupta, BAE'de bulunan çoğu işçi 2 milyon 800 bin Hint göçmenin yaklaşık bir milyonunun Kerala eyaletinden olduğunu ve durumlarının gittikçe kötüleştiğine dair şikayetler aldıklarını belirtti.
Vijayan, mektubunda, bu işçilerin yeterli izolasyon ve karantina imkanlarından mahrum kaldığını belirterek kitlesel bir salgının her an başlamasından endişe duyduğunu ifade etti.
Ülkedeki Hintlerin büyük çoğunluğunu mavi yakalıların oluşturduğuna vurgu yapan Vijayan, özellikle Dubai'deki işçilerin kaldığı barınma ortamlarının kalabalık olması nedeniyle hastalığın bulaşma riskinin çok yüksek olduğunu kaydetti.
Kovid-19 tehlikesine karşı BAE yönetimiyle acil önlem alması için Başbakan Modi'ye çağrı yapan Vijayan, ülkedeki Hintlere yeterli gıda, ilaç, karantina koşulları ve acil sağlık hizmetlerinin sağlanmasını istedi.
Modi'ye tahliye çağrısı
Mektubun yayımlanmasının ardından dün sosyal medya hesabından açıklama yapan Vijayan, Başbakan Modi'ye hitaben yazdığı ikinci mektubu paylaşarak Körfez ülkelerindeki Hintlerin evlerine dönmek istediklerini aktardı.
Vijayan, paylaşımında, Kovid-19 nedeniyle uluslararası seyahatlerdeki kısıtlamaların sürmesi üzerine Hint yönetiminden devreye girerek Hintlerin mümkün olan en kısa sürede tahliye edilmesini talep etti.
Hindistan ve Pakistan gibi Güney Asya ülkelerinden gelen milyonlarca işçinin bulunduğu Körfez ülkeleri, kötü çalışma koşulları ve işçi hakları ihlalleri nedeniyle insan hakları örgütlerinden sık sık uyarılar alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Güncel
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