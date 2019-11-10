Hintli adam, ünlü oyuncu Hrithik Roshan'a hayran olan karısını öldürüp intihar etti

ABD'nin New York şehrinde yaşayan 33 yaşındaki Dineshwar Budhidat, Bollywood yıldızı Hrithik Roshan'a hayranlık duyan 27 yaşındaki eşi Donne Dojoy'ı öldürdükten sonra kendini bir ağaca asarak intihar etti.

"ANAHTARLAR SAKSININ İÇİNDE"

Dineshwar, eşini öldürdükten sonra eşinin kız kardeşini arayarak "Ablanı öldürdüm evin anahtarı kapının önündeki saksının içinde" dedikten sonra canına kıydı.

ABLASININ CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

Eniştesinin telefonundan sonra eve koşan Donne'nin kız kardeşi ablasının cansız bedeni ile karşılaştı. Ağustos ayında çift arasında yine aynı nedenle kavga çıktığı, Dineshwar'ın eşini boğmaya çalıştığı bu nedenle eşinin koruma altına alındığı belirtildi.

CESEDİ AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Eve gelen polis etrafta Dineshwar'ı aramaya başladı. Dineshwar'ın cesedi kısa süre sonra evin yakınlarında, bir parkta ağaca asılı bir halde bulundu.