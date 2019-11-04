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Hintli bakanın kirliliğe karşı 'havuç yiyin' önerisine tepki

Hintli bakanın kirliliğe karşı 'havuç yiyin' önerisine tepkiVahdet AYAZ, (DHA)- Hindistan'da hava kirliliği sağlık sorunlarına yol açmaya devam ederken, Hindistan Aile ve Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, havuç yemenin körlüğe ve kirlilik sebebiyle oluşan...

04.11.2019 14:17
Hintli bakanın kirliliğe karşı 'havuç yiyin' önerisine tepki
Vahdet AYAZ, (DHA)- Hindistan'da hava kirliliği sağlık sorunlarına yol açmaya devam ederken, Hindistan Aile ve Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, havuç yemenin körlüğe ve kirlilik sebebiyle oluşan hastalıklara iyi geldiğini söyledi. Bakanın bu paylaşımı, sosyal medyada tepki çekti.
Yeni Delhi'de kritik seviyeye ulaşan hava kirliliği kaynaklı kamu sağlığına yönelik tehdit nedeniyle Cuma günü acil durum ilan edilmişti. Hindistan Aile ve Sağlık Bakanı Harsh Vardhan'ın söz konusu hava kirliliğine ilişkin yaptığı paylaşım ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Vardhan, paylaşımında, 'Havuç yemek, vücudun Hindistan'da sık görülen gece körlüğüne karşı koruyan A vitamini, potasyum ve antioksidanlar almasına yardımcı olur. Havuç ayrıca, kirliliğe bağlı diğer sağlık sorunlarına karşı da yardımcı olur' ifadelerini kullandı.
Bakanın bu paylaşımı sonrasında, sosyal medya kullanıcıları, 'Neden ofisten çıkmıyor ve gerçekten anlamlı bir şey yapabilecek birine yer açmıyorsunuz', 'Artık hastaları tedavi etmemeniz ve sadece havuç politikası yapmanızdan memnuniyet duyuyoruz' şeklinde tepki gösterdi.
BAŞKA BİR BAKAN DA TEPKİLERDEN NASİBİNİ ALDI
Hindistan Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanı Prakash Javadekar ise yine sosyal medyadan yaptığı öneride, 'Güne müzikle başlayın' diyerek hava kirliği ve bu sebepten sağlık problemleri yaşayan insanlara 'tematik müzik' dinlemelerini söyledi.
Sosyal medya kullanıcıları ise Javadekar'a, 'Biraz oksijen için nereden tıklayabilirim' yorumunda bulundu.
Hintli bakanın kirliliğe karşı 'havuç yiyin' önerisine tepki

Hindistan, Güncel

Kaynak: DHA


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