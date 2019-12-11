Hintli şirket, hava kirliliğini fırsat bilip temiz hava satmaya başladı

Hindistan, Çin, Japonya gibi ülkeler hem nüfus yoğunluğu hem de sanayi üretiminin fazla olması nedeniyle sık sık hava kirliliğiyle boğuşmak durumunda kalıyor. Özellikle son yıllarda Çin hava kirliliği konusunda rekor kırıyordu. Ancak Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği ölümcü boyutlara ulaştı. Hatta şehirde hava kirliliği yüzünden okullar tatil edildi ve vatandaşlar dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı. Hal böyle olunca bazı vatandaşlar için yeni iş fırsatları doğdu. Yeni Delhi'de bir şirket vatandaşlara temiz hava satmaya başladı. Bu hizmetten faydalanmak isteyenler 15 dakika için 299 rupi (24 TL) ödüyor.

EN KİRLİ HAVA REKORUNU KIRDI

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip Yeni Delhi'de sanayi üretimi de oldukça fazla. Bu nedenle Yeni Delhi'de hava kirliliği riskli boyutlara ulaşmış durumda. Hatta şehirde okullar bir süreliğine tatil edildi. Yeni Delhi, 5 Kasım'da hava kalitesi indeksinde 527 puanla, dünyada şimdiye dek ölçülmüş en kirli hava rekorunu kırdı. Bu kirlilik oranı, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği eşiğin 20 kat üstünde ve insan yaşamını tehdit ediyor.

YAKLAŞIK 5 MİLYON MASKE DAĞITILDI

Hava kirliliğin rekor boyuta ulaşmasının ardından; yüksek mahkemenin kararıyla oluşturulan kurul, kamu sağlığını korumaya yönelik önlemler çerçevesinde kentte ve iki komşu eyalette bazı sınırlamalar getirdi. Kentte, acil durum ilan edildi ve yaklaşık 5 milyon maske dağıtıldı. Bunun yanı sıra tüm inşaatlar bir hafta süreyle durduruldu, havai fişekler yasaklandı. Pazartesi gününden itibaren trafikten kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak için tek-çift plaka uygulamasına geçildi ve araçların plakalarına göre belirli günlerde trafiğe çıkması kararlaştırıldı. Bazı iş yerleri ise personellerinin evden çalışmasını istedi.

24 TL'YE 15 DAKİKA FAYDALANABİLİYORLAR

Havada akciğerlere oturan zararlı parçacık oranının (PM2.5) metreküp başına 533 mikrograma çıktığı bildiriliyor. Yeni Delhi'de durum böyle olunca Oxy Pure isimli bir şirket, müşterilerine temiz hava satmaya başladı. Kimyasal tüplerde üretilip muhafaza edilen ve farklı aromalara sahip olan bu 'temiz havaların' vücut ve zihin üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor. Yeni Delhi halkı ise 299 Rupi (24 TL) ücret karşılığında bu hizmetten 15 dakika boyunca faydalanabiliyor. Daha önce aynı uygulama hava kirliliğinin yoğun olduğu ülkelerden biri olan Çin'de de yapılmıştı.