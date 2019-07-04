04.07.2019 20:45
Haberler» Güncel» Haber

Hintli vekil mühendisin başından aşağı çamur boşalttı

Hindistan'ın Mumbai kentinde yolların bakımsız olmasından şikayetçi olan bir vekil yol çalışması yürüten mühendislerden birinin kafasından aşağı çamur boşalttı.

Hindistan'ın Mumbai kentinde yolların bakımsız olmasından şikayetçi olan bir vekil yol çalışması yürüten mühendislerden birinin kafasından aşağı çamur boşalttı. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine vekil gözaltına alındı. Hindistan'ın Mumbai kentinde yolların bakımsız olmasından şikayetçi olan Nitesh Rane isimli bir vekil, destekçileri ile birlikte yol çalışmalarının yapıldığı bölgeye geldi. Bölgede çalışma yürüten mühendislere önce sözlü saldırıda bulunan vekil daha sonra ise mühendislerden birinin başından aşağı bir kova çamur boşalttı. Yaşanan anların kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine vekilin davranışı halkın tepkisine yol açtı. Bunun üzerine Rane'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
(İHA) Hintli vekil mühendisin başından aşağı çamur boşalttı
Kaynak: İHA
Hindistan, Mumbai, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:34   Bodrum Antik Tiyatro'da ilk kez belediye meclis toplantısı
22:34   Trump'ın nüfus sayımında vatandaşlık sorusu için kararname çıkaracağı iddiası
22:33   ABD Bağımsızlık Günü'nde sosisli sandviç yeme yarışması
22:32   TMV Etiyopya'da FETÖ okullarını devraldı
22:31   Avcılar'da yakıt tankeri devrildi (1)
22:31   SPOR Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon hazırlıkları başladı
22:31   OTOMOBİLDE NEFESSİZ KALAN KÖPEK, SON ANDA KURTARILDI