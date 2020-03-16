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Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi

6 bine yakın insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgını sonrası bir grup Hindu, ilginç bir yönteme başvurdu. İnek idrarının her derde deva olduğunu düşünen grup, bir parti düzenledi ve toplu olarak inek idrarı içti.

16.03.2020 08:15 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:21

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 6 bine yakın kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ülkeleri ve vatandaşları tedbir almaya zorluyor. Kimi ülkeler ohal ilan ediyor, kimileri karantina yöntemi uyguluyor kimileri ise hastane kapasitesini arttırıyor.

Hindistan'da bir grup Hindu ise koronavirüsten korunmak için tamamen bilim dışı bir yönteme başvurdu. Bu kişilere göre, kutsal kabul ettikleri ineklerin idrarı koronavirüs dahil her derde deva.

İNEK İDRARI İÇME PARTİSİ

Hindu grubu bu nedenle 'inek idrarı içme partisi' düzenledi. Uzmanların, inek idrarının koronavirüsü önleyebileceğine dair hiçbir kanıt olmadığını belirtmesine rağmen, etkinliğe katılım yüksek oldu.

200 KİŞİ KATILDI

'Tüm Hindistan Hindu Birliği' adlı grubun ev sahipliğinde düzenlenen partiye katılan 200 kişi, sunulan 'inek idrarı'nı içti.

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Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık, Dünya

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Yorumlar (3)
..:BUNLAR YUZUNDEN BAŞKA HASTALIKLARDA ÇIKACAK
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BİDE İNEK GRİBİ CİKARACAKLAR:basimiza taslar yagacak aman allahim yarabbimmm. . . .
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İÇİN İÇİN:corona 19 sayeniz de 20 olacak
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