Haberler » Güncel » 'Hipertansiyon farkındalığı' için sokakta tansiyon ölçtüler - Haber

"Hipertansiyon farkındalığı" için sokakta tansiyon ölçtüler

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSK) Tıp Fakültesi öğrencileri, hipertansiyona farkındalığı artırmak amacıyla vatandaşların tansiyonunu ölçtü.

29.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:14
'nın ilçesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSK) Tıp Fakültesi öğrencileri, hipertansiyona farkındalığı artırmak amacıyla vatandaşların tansiyonunu ölçtü.
Sınırsızlık Meydanında bir araya gelen Tıp Öğrencileri Birliği üyesi 20 öğrenci, tansiyonunu ölçtükleri hastalara tansiyon ve tansiyona bağlı rahatsızlıklar hakkında bilgi verdi.
Öğrencilerden Beyza Türkeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, hipertansiyona olan farkındalığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Birliğin altı çalışma kolu olduğunu belirten Türkeş, "Toplumumuzun yüzde 60'ı bu konuda bilinçsiz. Bizde bu tarz veriler gördükçe, karşılaştıkça, bunları insanlara anlatmanın ve onları yönlendirmenin yararlı olabileceğini düşündük." diye konuştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:30 İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Terör örgütüne katılım 40 yıllık tarihin en düşük seviyesinde"
18:30 FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı
18:30 Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada bin 772 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı
18:29 Usulsüz sağlık raporu şüphelilerinden 7'si adliyeye sevk edildi
18:29 AK Parti'den Eskişehir'de şebeke suyuna yapılan yüzde 60'lık zamma tepki
17:49 YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:45 AYM, memurluğa girişte "güvenlik soruşturması" şartını iptal etti
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
17:23 Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edildi
16:58 Fitch: Türkiye 2020'de daha fazla istikrar kazanabilecek, ekonomide toparlanma devam edecek
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
11:15 Rusya'da bir adam, tartıştığı sevgilisini "Jigolo" deyince öldürdü
10:02 Ekim'de dış ticaret açığı 1 milyar 808 milyon dolara yükseldi
29.11.2019 18:32:18