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Hipodromda ata şiddete ceza kesildi

İZMİR Şirinyer Hipodromu'nda geçen pazar gerçekleştirilen 9 Eylül Koşusu öncesinde eyerleme mahallinde Can Dadaş isimli safkana yapılan sert muamele nedeniyle ilgili kişiye ceza verildi.

04.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:54Hipodromda ata şiddete ceza kesildi

İZMİR Hipodromu'nda geçen pazar gerçekleştirilen 9 Koşusu öncesinde eyerleme mahallinde Can Dadaş isimli safkana yapılan sert muamele nedeniyle ilgili kişiye ceza verildi. Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) yapılan açıklamada, Yarış Komiserler Kurulu'nun bugün toplanıp ilgili kişiden savunma aldığı belirtildi.

Kurul, At Yarışları Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre; ata şiddet uygulayan kişiye en ağır ceza olan 120 gün süreli sanat icrasından men etme ile yarışla ilgili yerlere girme yasağı ve 562 TL para cezası verdi. Karar, Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu'na onay için sunuldu. TJK, söz konusu kişi hakkında Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde suç duyurusunda da bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Can Dadaş isimli safkana uygulanan şiddet

Haber Kodu : 200204050



Şirinyer, Eylül, İzmir, Spor

Kaynak: DHA

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