Haberler » Güncel » Hira'nın tezahüratları Okan Kurt'a hat-trick yaptırdı - Haber

Hira'nın tezahüratları Okan Kurt'a hat-trick yaptırdı

''Spor Birleştirir, spor kardeşliktir'' mottosu ile başlayan Bvs Cup Halısaha Futbol Turnuvası'nın dördüncü haftasında yarı final heyecanı yaşandı.

27.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:04Hira'nın tezahüratları Okan Kurt'a hat-trick yaptırdı

Ferhat Göçer, ve Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı gibi dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra Türk sporuna uzun yıllar emek vermiş ve milli formayı defalarca kez terletmiş Cemil Turan, Sercan Görgülü, Şenol Ustaömer, Ogün Temizkanoğlu, Tuncay Şanlı, Sabri Sarıoğlu, Serdar Kulbilgegibi isimlerin ter döktğü müsabakalarda rakiplerini birbiri ardına yenerek adını yarı finale yazdırmayı başaran Okan Kurt ve takımı, yarı finalde de sahayı rakiplerine dar etti. 4-1 gibi net bir skorla finale yükselen Okan Kurt ve kadrosunu desteklemeye Kurt'un eşi Demet Akalın ve küçük kızları Hira'da geldi.

Babası için elleriyle hazırladığı dövizi bir an olsun yanından ayırmayan ve babası her topla buluştuğunda babasını coşkulu bir şekilde destekleyen Hira, sevecen ve sempatik tavırları ile ilgi odağı oldu. Kızının saha kenarından verdiği destekle coştukça coşan Okan Kurt hat-trick yaparak sahada yıldızlaştı.

Müsabaka son bölümlerinde Hira ile birlike objektiflere poz veren Deemet Akalın, sporun sevgi, barış ve kardeşliğe hizmet eden en önemli şeylerden biri olduğunu ancak çocukların uyku saatine de dikkat etmek gerektiğini vurgulayarak ''Hira'nın uyku saati yaklaştı. O yüzden erken ayrılmak zorundayız.'' dedi.


Ferhat Göçer, Fatih Terim, Okan Kurt, Alişan, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
12:37 Otomobilde 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi
12:37 Suriye'de savaşın mağdur ettiği öğrencilere moral
12:36 Erdoğan: "Yıkılan binalarla alakalı Arnavutluk'un yanında yer almamız gerektiğine inanıyorum"
12:34 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz" sözlerine yanıt verdi
12:32 Minik "Enerji Avcısı" Sera'dan örnek davranış
12:31 Bakan Varank Beşiktaş'ta düzenlenen zirveye Hibrit araçla geldi
12:29 Son dakika: AK Parti'den Babacan'ın eleştirilerine yanıt: Bizim için dikkate değer bir şey değil
12:24 Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz
11:49 Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu
11:49 Emekli maaşına haciz gelenler dikkat! Başvuru yapan parasını alabilir
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
10:41 Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
27.11.2019 12:38:59