Hira'nın tezahüratları Okan Kurt'a hat-trick yaptırdı

Ferhat Göçer, Alişan ve Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı gibi magazin dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra Türk sporuna uzun yıllar emek vermiş ve milli formayı defalarca kez terletmiş Cemil Turan, Sercan Görgülü, Şenol Ustaömer, Ogün Temizkanoğlu, Tuncay Şanlı, Sabri Sarıoğlu, Serdar Kulbilgegibi isimlerin ter döktğü müsabakalarda rakiplerini birbiri ardına yenerek adını yarı finale yazdırmayı başaran Okan Kurt ve takımı, yarı finalde de sahayı rakiplerine dar etti. 4-1 gibi net bir skorla finale yükselen Okan Kurt ve kadrosunu desteklemeye Kurt'un eşi Demet Akalın ve küçük kızları Hira'da geldi.

Babası için elleriyle hazırladığı dövizi bir an olsun yanından ayırmayan ve babası her topla buluştuğunda babasını coşkulu bir şekilde destekleyen Hira, sevecen ve sempatik tavırları ile ilgi odağı oldu. Kızının saha kenarından verdiği destekle coştukça coşan Okan Kurt hat-trick yaparak sahada yıldızlaştı.

Müsabaka son bölümlerinde Hira ile birlike objektiflere poz veren Deemet Akalın, sporun sevgi, barış ve kardeşliğe hizmet eden en önemli şeylerden biri olduğunu ancak çocukların uyku saatine de dikkat etmek gerektiğini vurgulayarak ''Hira'nın uyku saati yaklaştı. O yüzden erken ayrılmak zorundayız.'' dedi.