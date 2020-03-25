"Hırdavat sektörü de ‘Kalkan’a dahil olmalı"
HISİAD Başkanı Tecdelioğlu, 2019'u 8,2 milyar dolar ihracatla kapatan hırdavat sektörünün muhtasar ve KDV vergilerinin ödemelerinin 6 ay ertelenmesine ilişkin çalışma kapsamında mücbir sebep halinden faydalanacak mükellef grupları arasında yer alması gerektiğini söyledi.
25.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:48
HISİAD Başkanı Tecdelioğlu, 2019'u 8,2 milyar dolar ihracatla kapatan hırdavat sektörünün muhtasar ve KDV vergilerinin ödemelerinin 6 ay ertelenmesine ilişkin çalışma kapsamında mücbir sebep halinden faydalanacak mükellef grupları arasında yer alması gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi