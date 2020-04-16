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Hırdavat yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü

Hırdavat yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hırdavat yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

16.04.2020 21:32 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:33

Hırdavat yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü

MUĞLA - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde hırdavat yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Fethiye-Antalya kara yolu Sarıyer mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz Görmez idaresindeki 06 BOR 256 plakalı hırdavat yüklü kamyonetin freninin patlaması sonucu devrilmesinin ardından istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan kablolar, hortumlar ve diğer malzemeler yola savrulurken kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine, olay yerine sağlık itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonette sıkışarak hayatını kaybeden sürücü Görmez, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.

Yapılan incelemenin ardından Görmezi'n cesedi Fethiye Devlet hastanesi morguna götürüldü. Kaza nedeniyle Fethiye - Antalya Kara yolu tek şeritten verildi.

Hırdavat yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü

Kaynak: İHA

Etiketler: Seydikemer, Muğla, 3. Sayfa
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