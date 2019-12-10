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Hirfanlı Barajı HES personeline afet bilinci eğitimi verildi

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Hirfanlı Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) personeline temel afet bilinci eğitimi verdi.

10.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:34Hirfanlı Barajı HES personeline afet bilinci eğitimi verildi
Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Hirfanlı Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) personeline temel afet bilinci eğitimi verdi.
İl AFAD Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Hirfanlı HES Konferans salonu ve bahçesinde personele, iş yerlerinde yaşanabilecek afetler, afetler sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.
İş yerlerinde önceden hazırlanması gereken afet planına göre personelin uygun hareket etmesi gerektiği, azami dikkatli çalışmaları, yaşanabilecek afetlerde doğru davranışlar anlatıldı.
Kamu binaları, iş yerleri ve çevrede bulunan büyük binaların bölgede oluşabilecek tüm afetlere, yangın ve benzeri kazalara karşı bütün önlemlerini almış olmaları gerektiği hatırlatıldı. Oluşabilecek kayıp ve zararın minimuma indirilebilmesi için ise tedbirlerin alınması ve sık sık kontrol edilmesi istendi.
Eğitimde, afette yapılması gerekenler, afet sigortası, afet ve acil durum çantası, toplanma alanları, yapısal ve yapısal olmayan riskler konuları da anlatıldı.
Eğitim sonrası tahliye, sedye ile yaralı kurtarma tatbikatları yapılırken, İl AFAD Müdürlüğüne ait yeni nesil arama kurtarma araçları ve ekipmanları da tanıtıldı.

Hirfanlı Barajı, AFAD, HES, Güncel

Kaynak: AA

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