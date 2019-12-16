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Hiroşima'da atom bombasının yıkamadığı binalar yıkılacak

Japonya'nın Hiroşima kentinde, İkinci Dünya Savaşı'nda atılan atom bombasında ayakta kalan 2 bina yıkılacak.

16.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:16Hiroşima'da atom bombasının yıkamadığı binalar yıkılacak
'nın Hiroşima kentinde, İkinci Dünya Savaşı'nda atılan atom bombasında ayakta kalan 2 bina yıkılacak.
BBC'nin haberine göre, ABD'nin attığı atom bombası nedeniyle büyük hasar gören Hiroşima'da ayakta kalan 2 binanın 2022'ye kadar yıkılmasına karar verildi.
Kent yetkililerinin 2017'de şiddetli depremde yıkılabileceği uyarısı yaptığı beton binaların pencerelerinde ve kapılarında bombanın yol açtığı hasar hala görülebiliyor. 1913'te yapılarak sırasıyla askeri giyim fabrikası ve üniversite öğrencileri için kalacak yer olarak kullanılan binalarda, atom bombası atıldıktan sonra da geçici hastane hizmeti verildi.
Bölgede atom bombasından ayakta kalabilen üçüncü bina ise duvarları ve çatısı onarılarak depreme dayanıklı hale getirilecek.
Atom bombasının yıkamadığı binaların korunmasını isteyen yerel bir grubun başkanı 89 yaşındaki Iwao Nakanishi, Japonya'nın Mainichi gazetesine yaptığı açıklamada, Hiroşima bombalandığında söz konusu binalardan birinde olduğunu söyledi.
Trajedinin gelecek nesillere anlatılmasında binaların tarihi önemi göz önüne alınarak yıkılmasına izin veremeyeceklerini belirten Iwao, yıkıma şiddetle karşı olduklarını ifade etti.
Iwao, bu binaların "nükleer silahların yürürlükten kaldırılması"nı desteklemek için kullanılabileceğine dikkati çekti.
Son yıllarda kullanılmayan binalar yerel yetkililerin izniyle ziyaret edilebiliyor.
ABD, ilk atom bombasını üreten ülke olarak 1945'te New Mexico eyaletindeki Alamogordo'da bulunan çöl tesisinde deneme yapmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın son döneminde ABD Hava Kuvvetlerine ait B-29 bombardıman uçağı "Enola Gay", 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombasını bırakmıştı.
Kente atılan atom bombası, 70 bin kişinin yaşamını yitirmesine yol açmış, kent sakinleri yıllarca atom bombasından yayılan radyasyona bağlı ölüm ve hastalıklarla mücadele etmişti.
Hiroşima saldırısından üç gün sonra Nagazaki'ye atılan atom bombası yaklaşık 80 bin kişinin hayatına mal olmuştu.

Ankara Ticaret Odası, Japonya, Güncel

Kaynak: AA

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