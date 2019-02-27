HIRS VE AZİMLE GELEN MİLYON DOLARLIK SERVET

Türk borsacılık tarihin en büyük spekülatörlerinden Hüseyin Yücel, üniversite yıllarında başladığı borsadan, hırsı ve azmiyle milyon dolarlık portföye ulaştı. 10 sene içerisinde 300 milyon TL'lik servetin sahibi olan Yücel, hakkında bilinmeyenleri ve başarısını anlattı.

Türkiye'de borsacılığa yön veren en büyük trader ve spekülatörlerden Hüseyin Yücel, üniversite yıllarında adım attığı borsa ve Ankara'ya yaptığı yatırımlarla dolu hikayesini anlattı. Hırsı ve azmiyle milyon dolarlık portföye ulaşan Yücel, petrol ve akaryakıt alanlarında yaptığı yatırımlarla da adından söz ettiriyor. Bilanço ve teknik analizlerden faydalanıp, ileriye dönük şirketleri analiz ederek işlem yapan Hüseyin Yücel'in günlük işlem hacmi, Türkiye borsasının yüzde 5-10'luk kısmını kapsıyor. Samimi ve mütevazı tavırlarıyla bilinen Yücel, Başkent'in gözde semtlerine Opet ile anlaşmalı olarak akaryakıt istasyonları kazandırıyor.

İLK BORSA İŞLEMLERİ VE KAZANÇLARI

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme mezunu olan Yücel, üniversite hayatının ilk yıllarından itibaren borsayı yakından takip etmeye başladı. Yücel, ilk hisse işlemlerini ise Sabah Grubu'nda yaptı. Borsa macerasına ortalama 2000 sterlin (1850$) ile yatırıma başlayan Yücel, işlem hacmini genişletmeyi hedefleyerek yaptığı işlemler sonucunda Borsa girişimlerinin ilk yıllarında ilk milyon dolarını kazanarak ilerlemeye devam etti. Yücel, 36 yaşına geldiğinde ise 300 milyonluk bir portföye ulaştı.

Yatırımlarını daha sonra borsa dışına kaydırmaya başlayan Yücel, Başkent Ankara'nın gözde semtlerinde birçok akaryakıt istasyonu kazandırdı. Opet ile anlaşmalar imzalayan Yücel, hayata geçirdiği birçok yenilikle de Ankaralılara kaliteli hizmet vermek için çalıştı.

HAYIR SEVER İŞ ADAMI

Hayır sever bir iş adamı olan Yücel, birçok insana da yardımda bulundu. Yaptığı yardımlar hakkında bilgi vermek istemeyen Yücel, "Sağ elin yaptığını sol el görmemeli" diyerek yaptığı yardımları dillendirmekten hoşlanmadığını ifade etti. Yücel, "Siz duymadan, biz yine yardımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

YATIRIMLAR ARATARAK DEVAM EDECEK

Yaşamını mütevazı bir şekilde sürdüren Hüseyin Yücel, yatırımlara hız kesmeden devam edeceğinin müjdesini verdi. Yücel, Ankara'da birden fazla akaryakıt istasyonu almayı planladığını ve Opet ile gerçekleştirdiği anlaşmanın daha da ileri noktalara taşıyacağının mesajlarını verdi.Yücel, akaryakıt istasyonlarında müşteri güvenliğine önem veren, yaptığı yenilikler ve geliştirdiği hizmet anlayışıyla kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.