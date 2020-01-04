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Hırsız, 500 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı

KARS'ta mahallelerde hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisin takibi sonucu yakalandı.

04.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:37 Hırsız, 500 saatlik görüntüler izlenerek yakalandı

KARS'ta mahallelerde hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisin takibi sonucu yakalandı.

İstasyon, Merkez ve Kaleiçi mahallelerinde 16 Kasım ile 15 tarihleri arasında 4 ayrı hırsızlık olayının yaşanması üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı. Olayların geçtiği yerlerde bulunan güvenlik kameralarındaki 500 saatlik kayıtları inceleyen ekipler hırsızlık olaylarını Y.A.'nın (45) gerçekleştirdiğini belirledi. 2 Ocak günü gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada muhtelif işyerlerinden çalmış olduğu çok sayıda gıda malzemesi ele geçirildi. Polis, çalınan malzemeleri iş yeri sahiplerine teslim etti.  Emniyetteki sorgusu tamamlanan Y.A., bugün çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.



Emniyet Müdürlüğü, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

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