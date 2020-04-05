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Hırsız çifti korona virüs değil, JASAT timi durdurdu

Denizli'de girdikleri 13 evden bal dahi çalan çift, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri koordinesinde yapılan operasyonla yakalandı.

05.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:18
Hırsız çifti korona virüs değil, JASAT timi durdurdu
Denizli 'de girdikleri 13 evden bal dahi çalan çift, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri koordinesinde yapılan operasyonla yakalandı. Korona virüsün durduramadığı çifte ev hapsi cezası verildi.

Edinilen bilgilere göre, son 2 ayda Acıpayam ve Tavas bölgelerinde özellikle kırsal mahallelerde hırsızlık olaylarının artması üzerine JASAT koordinesinde Acıpayam ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından araştırma başlatıldı. Son 2 ayda 13 evden hırsızlık yapıldığını belirleyen JASAT ekipleri, hırsızlık olaylarını E.M. (35) ve S.M. (37) isimli karı koca çiftin gerçekleştirdiklerini tespit etti. Bunun üzerine çifti takibe alan JASAT timi, zanlıları kullandıkları otomobili durdurarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsi cezası verildi.

Şahısların girdikleri 13 evden 6 cumhuriyet altını, 4 av tüfeği, 2 tabanca, 1 motosiklet, motorlu odun kesme testeresi, uydu cihazları, elektrikli süpürge, ütü, mutfak robotu, bal, zeytinyağı, çocuk oyuncakları ile viski ve rakı gibi alkollü içki çaldıkları öğrenildi. Çiftin çaldıkları malzemelerin bir kısmı ise sahiplerine teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Denizli, 3. Sayfa
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