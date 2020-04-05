Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hırsız çifti korona virüs değil JASAT timi durdurdu

Hırsız çifti korona virüs değil JASAT timi durdurdu Girdikleri 13 evden bal ve çocuk oyuncağı dahi çalan karı koca hırsız çifti JASAT yakaladı Jandarma 2 ayda 13 evi soyan karı koca hırsızlara 'dur' dedi!

05.04.2020 12:33 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:35
Hırsız çifti korona virüs değil JASAT timi durdurdu
Girdikleri 13 evden bal ve çocuk oyuncağı dahi çalan karı koca hırsız çifti JASAT yakaladı
Jandarma 2 ayda 13 evi soyan karı koca hırsızlara 'dur' dedi!
DENİZLİ - Denizli'de girdikleri 13 evden bal dahi çalan karı koca hırsız çifti jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma ekipleri koordinesinde yapılan operasyon ile yakalandı. Korona virüsün durduramadığı karı koca çifti JASAT durdururken, ikisine de çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsi cezası verildi.
Edinilen bilgilere göre, son 2 ayda Acıpayam ve Tavas bölgelerinde özellikle kırsal mahallelerde hırsızlık olayları artması üzerine JASAT koordinesinde Acıpayam ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından araştırma başlatıldı. Son 2 ayda toplamda 13 evden hırsızlık yapıldığını belirleyen JASAT ekipleri olayları E.M. ve S.M. isimli karı koca çiftin gerçekleştirdiklerini tespit etti. Bunun üzerine şahısları jandarma ekipleri takibe aldı. JASAT timi şahısları kullandıkları otomobili yol üstünde durdurarak gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsi cezası verildi.
Şahısların girdikleri 13 evden 6 Cumhuriyet altını, 4 av tüfeği, 2 tabanca, 1 motosiklet, motorlu odun kesme testeresi, uydu cihazları, elektrikli süpürge, ütü, mutfak robotu, bal, zeytin yağı, çocuk oyuncakları ile viski ve rakı gibi alkollü içki çaldıkları öğrenildi.
Yapılan operasyon ile yakalanan aile boyu hırsızları korona virüs değil JASAT timi yakalayarak ev de kalmaları sağlandı.
Öte yandan, karı koca çiftin çaldıkları malzemelerin büyük çoğunluğu ise sahiplerine teslim edildi. Hırsız çifti korona virüs değil JASAT timi durdurdu

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Hırsız çifti korona virüs değil JASAT timi durdurdu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Hırsız çifti korona virüs değil JASAT timi durdurdu - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ’aptal’ dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:22: İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 674 ölüm - Haberler 13:22: Sosyal mesafeyi bırakıp kavgaya tutuştular - Haberler 13:22: (Özel) Talihsiz adamın önce motorunu çaldılar, bir gün sonra da duran aracına çarptılar - Haberler 13:21: İzmir'de eski fabrika binasında yangın - Haberler 13:20: Fabrika gibi okul - Haberler 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti 11:49: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti - Haberler 10:00: Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı - Haberler 09:59: Patrik Kirill, koronavirüse karşı "mucizevi şefkat ikonuyla" Moskova'yı dolaşıp dua etti - Haberler 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 08:55: Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı - Haberler 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi