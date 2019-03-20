Hırsız Evde Düşürdüğü Şans Oyunu Kuponundan Yakalandı

Kaynak: DHA

*Esenyurt'ta hırsızlık için bir eve giren şüpheliyi, içeride düşürdüğü şans oyunu kuponu yakalattı.Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHAEsenyurt'ta geçen ay sabah saatlerinde bir hırsız, evde değerli eşya ararken, anne ve babası dışarıda odasında yalnız uyuyan kız çocuğunu bayıltmak istedi. İlaçlı bezin yüzüne bastırılmasıyla uyanan çocuk, bağırmaya başladı. Panikleyen şüpheli odadaki cep telefonunu alarak hızla kaçtı. Polis odada yerde bulduğu oyun kuponundan yatırılan bayii belirledi ve güvenlik kameralarından şüpheliyi yakaladı.Olay Esenyurt, Talatpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 08.30 sıralarında bir binaya gelen şüpheli, kapıyı açarak daireye girdi. Evde bir süre değerli eşya arayan, dairenin odalarını tek tek dolaşan hırsız, çocuk odasına girdiğinde yatağında uyuyan A.Z. (16) isimli kız çocuğu ile karşılaştı. Şüpheli elindeki ilaçlı bezi çocuğun yüzüne bastırıp bayıltmak isteyince çocuk uyanarak bağırdı. Panikleyen hırsız, odada bulunan cep telefonunu alarak hızla kaçtı.AİLE DURUMU POLİSE İHBAR ETTİÇocuk durumu, o sıralarda dışarıda olan anne ve babasına haber verdi. Babanın İhbarı üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ve Asayiş Büro polis ekipleri önce şüpheliyi gören çocuktan bilgi aldı. Dairede titizlikle olay yeri çalışması yapan polis ekipleri, odalardan birinde yerde oynanmış şans oyunu kuponunu fark etti. Polis ekipleri oyun kuponunu şüphelinin düşürdüğü ihtimali üzerinde durarak, soruşturmayı genişletti.POLİS SORUŞTURMAYI TİTİZLİKLE YÜRÜTTÜPolis, önce kuponun oynandığı bayiyi tespit etti, daha sonra kuponun oynandığı tarih ve saatlere ait güvenlik kamera görüntülerini inceledi, şüpheliyi belirledi.ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİPolis ekipleri kuponun oynandığı iş yerine ait güvenlik kamera görüntüleri ile çevreden edindiği kayıtları çocuğa izletti. Polis ekipleri şüphelinin tekrar aynı bayiye gelme ihtimaline karşı iş yerinin çevresinde önlem aldı. Görüntülerdeki Recep K. isimli şahsın kuponun oynandığı tekrar geldiğini gören Esenyurt Asayiş Büro ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Recep K. ifadesi alınmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Şüphelinin sorgulanmasının ardından mahkemeye sevk edilen Recep K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Görüntü dökümü:---------------Şüphelinin bayiide kuponu yatirma anları (Güvenlik kamerası)-Şüphelinin gözaltındaki görüntüsü-Genel ve detaylar