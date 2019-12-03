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Hırsız işyeri sahibini bile şok etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işyerine giren kimliği belirsiz şahıs, bulduğu değerli malzemeleri alıp kayıplara karıştı.

03.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:36Hırsız işyeri sahibini bile şok etti
'nın ilçesinde bir işyerine giren kimliği belirsiz şahıs, bulduğu değerli malzemeleri alıp kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın saniyeler içerisinde kapıyı açıp içeri girmesi işyeri sahiplerini şok etti.

Olay Mahallesinde meydana geldi. Nişan ve düğün organizasyonu yapan işyerine sabaha karşı kimliği meçhul bir kişi gelerek kilitli kapıyı saniyeler içerisinde açarak içeri girdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız yaklaşık 10 dakika boyunca iş yerinde değerli eşya aradı. Gözü dönmüş hırsız içeride bulduğu bir adet laptop, odun kesme testeresi, nişanlarda kullanan çeşitli malzemeleri alıp, elini konulu sallayarak işyerinden ayrıldı.

Sabah dükkanlarına gelen işyeri sahipleri kapının açık olduğunu görünce şok oldu. İçeriyi kontrol eden işyeri sahipleri bazı malzemelerinin yerinde olmadığını görünce durumu polise verdi. Gelen ekipler işyerinde incelemede bulunarak parmak izi aldı. İşyeri sahibi Ahmet Şen, hırsızın yakalanmasını istedi. - BURSA

Süleymaniye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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