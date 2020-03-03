Tren istasyonunda hırsızlık yapan karga, bu sefer 5 lira çaldı

Marmaray istasyonunda İstanbulkart'ına yükleme yapmak isteyen kadının parasını çalan karga, yine ortaya çıktı. Karga bir esnafın verdiği 5 lira ile kayıplara karıştı.

Gebze 'de bulunan Fatih Marmaray durağında İstanbul Kartı'na para yüklemek isteyen kadını korkutan karga 20 lirayı alarak kayıplara karışmıştı. Marmaray durağının hemen yanındaki durağa sık sık gelen karga yine görüntülendi.

İNSANLARDAN KORKMUYOR

Minibüs durağına gelen karga, bir süre bekledikten sonra bu kez bir esnafın uzattığı 5 lirayı alarak uçup gitti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler, bir kişinin dondurma dolabına konmuş olan kargaya dondurmaları göstererek fiyatlarını söylediği duyuluyor.

5 LİRAYI ALIP UÇTU

Ardından aynı kişi kargayı seviyor ve Korkmuyor, alışmış vaziyette diyor. Ardından aynı kişi bu kez de Aldığın paraları getir, dondurma verelim diyor. Bir başka kişinin de Korkmuyor dediği duyuluyor. Daha sonra kargayla konuşan bu kişinin 5 lira uzattığı görülüyor. Para alan karga uçarak uzaklaşıyor. Çevreden ise Gitti 5 lira sesleri duyuluyor.