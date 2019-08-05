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Hırsız kız kardeşler yakalandı

Hırsız kız kardeşler yakalandı Kayseri'de 4 ayrı hırsızlık dosyasından aranan 2 kız kardeş suçüstü yakalandıKAYSERİ - Kayseri'de 4 ayrı hırsızlık dosyasından aranan 2 kız kardeş, bir evin kapısını açmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

05.08.2019 17:26
Hırsız kız kardeşler yakalandı
Hırsız kız kardeşler yakalandı
Kayseri'de 4 ayrı hırsızlık dosyasından aranan 2 kız kardeş suçüstü yakalandı
KAYSERİ - Kayseri'de 4 ayrı hırsızlık dosyasından aranan 2 kız kardeş, bir evin kapısını açmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin müşterek çalışması sonucu evlere girmek suretiyle para, döviz ve ziynet eşyaları çalan kız kardeşler E.U. ve Ş.U. bir eve girmek üzereyken ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan E.U. ve Ş.U.'nun 8 farklı hırsızlık olayına karıştığı ve 4 hırsızlık dosyasında da arandığı belirtildi.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen E.U. ve Ş.U., emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Yerel

Kaynak: İHA

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