Hırsız, Suç Ortağının Yıktığı Duvarın Altında Kalıyordu

Kaynak: DHA

ABD'de bir silah mağazasını soymak isteyen hırsızlar, kamyonla duvarı kırıp içeri girdi ancak mağazanın içinde silah bulamayınca kaçmak zorunda kaldı. Kamyon ile duvarı yıkmaya çalışan hırsızlardan biri, duvarı az daha arkadaşının üzerine yıkıyordu. O anlar kamerada.Olay ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Pittsylvania şehrinde meydana geldi. Hırsızlar bir otomobil ve kamyon ile yerel saatle 05: 00'te silah mağazasının önüne geldi. Kamyon sürücüsü geri geri gelerek mağazanın duvarının bir bölümünü yıktı. Otomobildeki hırsızın araçtan inerek, oluşan boşluktan içeri girdiği sırada, kamyon sürücüsü bir manevra daha yaptı ve içerideki hırsızın bulunduğu alanı yıkmaya çalıştı. Aldığı darbe ile 2 metre ileri uçan hırsız, ayağa kalkarak kamyona doğru yürümeye çalıştığı sırada, kamyon bir kez daha duvara çarptı. O anlardan canını zor kurtaran hırsız, üstünü topladıktan sonra araca geçti ve bu kez kamyondaki hırsız elinde bir kutu ile içeri girdi. Bir süre mağazada dolaşan ve silah arayan hırsız ardından yine aynı kutuyla araca binerek kaçtı.Mağaza sahibi Joshua Jennings, telefonuna gelen alarm ikazı sonrası olay yerine hareket ettiğini; polis ile beraber incelemeye katıldığını; hırsızların 'eli boş' döndüğünü söyledi. Mağaza içinde kilitli konteynerlerin bulunduğunu söyleyen Jennings, silahları burada sakladıklarını, mağaza içinde görünen noktalarda silah bırakmadıklarını belirtti.Polis güvenlik kameralarına yakalanan hırsızları arıyor.