Hırsıza demir korkuluk engeli

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir iş yeri önüne gelen hırsızın iş yerine girmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsız ne kadar zorlasa da demir korkulukları aşamadı.

Olay, tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş yerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, iş yerine girmeye çalıştı. Şüpheli, defalarca çabalasa da demir korkulukları aşmayı başaramadı.

Şüphelinin bu teşebbüsü ise başka bir iş yeri tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen şüpheli sürekli demir korkuluklara müdahale ederek içeriye girmeye çalışıyor. Şüpheli her ne kadar çabalasa da, demir korkulukları aşamayınca olay yerinden uzaklaşıyor.