21.06.2019 09:24
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Hırsızdan vatandaşa pişkin cevap: Çalıyorum, ne yapacaksın!

Bağcılar'da motosiklet çalmaya çalışan şahsı gören bir vatandaş o anları cep telefonuyla çekti. Kayıt sırasında 'Ne yapıyorsun' diye bağıran vatandaşa hırsızın, "Çalıyorum, ne yapacaksın" cevabı pes dedirtti.

İstanbul Bağcılar 'da gece geç saatlerde motosiklet çalmaya çalışan bir kişi, vatandaş tarafından fark edildi. O anları cep telefonuyla çeken vatandaş, şüpheli şahsı uyardı. Şüphelinin, "Çalıyorum, ne yapacaksın" diye pişkince cevap vermesi şaşkına çevirdi.

Bağcılar'da gece saatlerinde yaşanan hırsızlık olayı sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Sosyal medyadaki görüntülerde iddiaya göre, gece kimsenin olmadığını düşünen hırsız, park halinde kilitli bulunan motosikletin yanına gelerek, çalmak için uğraştı. Tam bu sırada evinin penceresinde bulunan bir kişi, o anları cep telefonuna kaydetmeye başladı.

KISA SÜREDE SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Kayıt sırasında duyarlılık gösteren vatandaş hırsıza bağırarak, 'Ne yapıyorsun' diye uyardı. Bunun üzerine pişkin hırsız, videoyu çeken vatandaşa, "Çalıyorum, ne yapacaksın" diyerek cevap verdi.

Hırsızlığa teşebbüs eden kişi ardından, video çeken kişinin üzerine yürüdü. Bir süre sonra ise olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu. Yaşanan bu anlar ise sosyal medyada çok kısa sürede yayıldı.

Hırsızdan vatandaşa pişkin cevap: Çalıyorum, ne yapacaksın!
Kaynak: İHA
Bağcılar , 3. Sayfa

YORUMLAR(5)
MEMATI:USTA BU NE HALBOYLE CANIM ULKEM NE HALA GELMIS YAZIKLAROLSUNNN
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
AZAD:Allah''ın kanununa geçmemiz gerektiğinin videolu ispatı olmuş masum vatandaşın emeği korunmazsa huzur olmaz.
Yayından Kaldır
3 2
Cevap yaz
AGAA:ADAM SARHOŞ BELLİ.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
YENİLMEZ:BU ŞEY DEĞİL Mİ? HULK!!!
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
11:21İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı...
11:19Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
11:17Karısını boğarak öldüren kocaya müebbet hapis cezası
11:15Kocaeli'de işten çıkartılan şahıs fabrika önünde ateş açtı: 2 yaralı
11:12İzmir'de konteynerde bebek cesedi bulundu
11:07Uyuşturucuyu elektrik saatine sakladılar
11:06Vietnam'da doğal felaketlerden 23 kişi öldü ya da kayboldu