22.06.2019 13:34
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Hırsızdan özür yazısı

Hırsızdan özür yazısı

Adıyaman'da bir eve giren hırsız veya hırsızlar daha sonra 'özür yazısı' yazarak evden ayrıldı.

Adıyaman 'da bir eve giren hırsız veya hırsızlar daha sonra 'özür yazısı' yazarak evden ayrıldı.

Olay, Yavuzselim Mahallesi Arzum Kent Caddesinde bulunan bir binanın 2. katında meydana geldi. E.A.'ya ait evin banyo penceresinden evde kimsenin olmadığı esnada girin hırsız veya hırsızlar evde bulunan 1 altın küpe, 600 TL para ve çocukların kumbarasında bulunan yaklaşık 500 TL'lik bozu paraları alarak kayıplara karıştı. Ev sahibi eve geldiğinde eve hırsız girdiğini fark etti.

Ev sahibi oturma odasında bulunan televizyon sehpasındaki yazıyı fark görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Sehpanın üzerine hırsız veya hırsızlar "Özür dilerim" yazdı.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Yavuzselim Mahallesi , Adıyaman , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:31 Kayseri'de yan bakma cinayeti: 20 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
15:20 Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
15:19 Elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım kamyonu yaktı
15:12 Çöplük yangınını itfaiye söndürdü
15:04 Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızlık şebekesini çökertti
15:03 Arkadaşı ile birlikte uyuşturucuya kurban giden genç toprağa verildi
14:56 Büyükçekmece'de gece saatlerinde 4 işçinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise dumandan etkilenerek...