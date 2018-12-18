Hırsızı Canından Bezdiren Kırılmayan Kapı Güvenlik Kamerasında

Kaynak: İHA

Bursa'da bir hırsız, soymak için geldiği mağazanın camlarını içerisinde kiremit dolu çuvalla kıramayınca pes edip çuvalı yere atıp gitti.Olay, merkez Nilüfer İlçesine bağlı Konak Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir mobilya mağazasını soymak için gelen kimliği belirsiz bir kişi, içerisi kiremit dolu çuvalla defalarca mağazanın cam kapısına vurdu. Çok sayıda vurmanın ardından başarısız olan hırsız camı kıramadı. Sonrasında ise dükkanı soymaktan vazgeçip kiremit dolu çuvalı bırakan hırsız olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan mağaza sahibi İskender Ü. ise, "'Sabah geldiğimde dükkanın önünde içerisi kiremit dolu çuval gördüm. Güvenlik kamerasını açıp baktığımda ise bir kişi içerisi kiremit dolu çuvalla dükkanın camlarına vurarak kırmaya çalışıyordu. Fakat uzun süre bu şekilde cama vurup kıramayınca çuvalı yere bırakıp gittiğini gördüm" dedi.İşyeri sahibi İskender Ü. şüphelinin yakalanması için polise şikayette bulunduğu belirtirken, polis ekipleri eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA