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Hırsızı deniz de kurtaramadı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize giren kişinin çantasını çalan hırsız denize atlamasına rağmen güvenlik görevlilerine yakalanmaktan kurtulamadı.

03.10.2019 10:00Hırsızı deniz de kurtaramadı
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize giren kişinin çantasını çalan hırsız denize atlamasına rağmen güvenlik görevlilerine yakalanmaktan kurtulamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Konyaaltı Sahili 10 numaralı plajda meydana geldi. Denize serinlemeye gelen Muzaffer Kaş, içinde cüzdan, telefon ve giyim eşyalarının bulunduğu çantayı sahile bırakıp denize girdi. Kıyıda bulunan Kaş'ın, bir anlık dalgınlığından faydalanan V.G, çantayı alarak kaçtı. Kısa süre sonra çantasının yerinde olmadığını fark eden Kaş, güvenlik noktasına gelip durumu anlattı. Çantanın tarifini alan güvenlik görevlileri şüpheli üzerinde çalışma yapmaya başladı. Kısa sürede arama sonuç verdi. Güvenlik görevlileri karşısında gören V.G, hızla varyant tarafına doğru kaçmaya başladı. Tüm güvenlikçilerin alarma geçmesiyle yakalanacağını anlayan V.G., çantayı sahile bırakıp kendini suya atladı. Kıyafetleriyle bir süre yüzen V.G, giysilerinin ağırlığının artmasıyla boğulma tehlikesi geçirince sahile çıkmak zorunda kaldı. Kıskıvrak yakalanan V.G, polis ekiplerine teslim edildi.

Olayı anlatan Muzaffer Kaş, sahilde çantasının yerinde olmadığını görünce hemen güvenlik görevlilerine durumu bildirdiğini söyledi. Çantasının yakınındaki kişiden şüphelenmesine rağmen ' bir şey olmaz' dediğini söyleyen Kaş, "Gidip gelmemle çanta yoktu. Cüzdanım vardı. İçinde kredi kartlarım, kimlik kartım vardı. Onları çıkartmak baya bir uğraştıracaktı. Güvenlik görevlileri anında yakaladı. Güvenilir bir yer olduğu tescil edildi" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı Sahili, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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