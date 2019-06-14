14.06.2019 10:05
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Hırsızı görünce neye uğradığını şaşırdı

Hırsızı görünce neye uğradığını şaşırdı

Mardin'in Midyat ilçesinde tavuk besleyen bir çiftçi, yumurtalarının eksildiğini fark etti.

Mardin'in Midyat ilçesinde tavuk besleyen bir çiftçi, yumurtalarının eksildiğini fark etti. Hırsızı tespit etmek için kümesine güvenlik kamerası yerleştiren çiftçi, yumurtaların bir saksağan tarafından çalındığını görünce hayatının şokunu yaşadı. Midyat'a bağlı Bağlar Mahallesi'nde yaşayan ve tavuk yetiştiren Veysi Gelen'in kümesinde 10 günde 2 koli yumurta kayboldu. Kümese hırsızların dadandığını düşünen Gelen, bu nedenle güvenlik kamerası taktırdı. Bir süre sonra güvenlik kameralarını izleyen Gelen, yumurtaların saksağan tarafından götürüldüğünü görünce neye uğradığını şaşırdı. Saksağanlar tarafından yumurtaların götürülmesini engellemek isteyen Gelen, çareyi kümesin önüne av köpeği yerleştirmekte buldu. Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Gelen, son 10 günde kümesinden iki koliye yakın yumurtanın eksildiğini söyledi. Gelen, "Bunun üzerine tavuk kümesinde çalanı veya kaybolan yumurtaların akıbetini öğrenmek için kümese gizli kamera koymayı uygun gördüm. Kamerayı kümese bıraktıktan bir süre sonra kamerayı incelediğimde siyah-beyaz saksağan olduğunu tespit ettim. Yumurtalarımın çalınmasını engellemek için av köpeğimi kümesin önüne bağladım" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Mardin, Midyat, Güncel

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