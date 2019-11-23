Haberler » Güncel » Hırsızı mahalle bekçileri yakaladı - Haber

Hırsızı mahalle bekçileri yakaladı

Konya'nın Karapınar ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiyi mahalle bekçileri yakaladı.

23.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:06Hırsızı mahalle bekçileri yakaladı
'nın ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiyi mahalle bekçileri yakaladı.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşanan hırsızlık olaylarına karşı İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

Bir sitenin bodrum katındaki boş dairede saklandığı belirlenen Oğuzhan A'yı (18), mahalle bekçileri çalıntı motosikletle yakaladı.

katta yapılan aramada ise 1 elektrikli bisiklet, 1 motosiklet, 1 tabanca, 8 cep telefonu ve 3 bin lira nakit para bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuzhan A çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Karapınar, Bodrum, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:36 Manisa'da CHP Yönetim Kurulu üyesinin avukata saldırı anı kamerada
14:36 Öğrencilerden öğretmenlerine "hayat kurtaran" hediye
14:36 Kırıkhan'da 900 nar fidanı dağıtıldı
14:32 Adalet Bakanı Yardımcısı Birkan: "Dünya artık parmaklarımızın ucunda yani tüm bilgi, tüm medya, tüm...
14:31 Söke Belediyesi öğretmenleri unutmadı
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı
13:07 Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 14:38:10