Hırsızı parmak izi yakalattı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde baharatçı dükkanını soyan hırsız, polisin titiz çalışması sonucu parmak izi ve kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.
14.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:54
Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde baharatçı dükkanını soyan hırsız, polisin titiz çalışması sonucu parmak izi ve kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi'ne bağlı Makine Diki Sokak ile Doğanca Çeşme sokağının kesiştiği köşe dükkanda Baharatçı olarak hizmet veren işyerinin penceresinden hırsız girdi. Kasadaki 400 lira para ile yiyecekleri çalan hırsız kayıplara karıştı.
Olayın ardından polis tarafından yapılan parmak izi ve güvenlik kamerası görüntüleri incelemesinde hırsızın kimliği tespit edildi. Kısa sürede yakalanan hırsız, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili konuşan işyeri sahibi Hüsmen Canbaz, hırsızın yakalanması nedeniyle ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ
Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi'ne bağlı Makine Diki Sokak ile Doğanca Çeşme sokağının kesiştiği köşe dükkanda Baharatçı olarak hizmet veren işyerinin penceresinden hırsız girdi. Kasadaki 400 lira para ile yiyecekleri çalan hırsız kayıplara karıştı.
Olayın ardından polis tarafından yapılan parmak izi ve güvenlik kamerası görüntüleri incelemesinde hırsızın kimliği tespit edildi. Kısa sürede yakalanan hırsız, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili konuşan işyeri sahibi Hüsmen Canbaz, hırsızın yakalanması nedeniyle ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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