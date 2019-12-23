Haberler » Güncel » Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üzerine oturup polisi bekledi - Haber

Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üzerine oturup polisi bekledi

Elazığ'da bir eve girmeye çalışan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalandı.

23.12.2019 20:45 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:45 Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üzerine oturup polisi bekledi
'da bir eve girmeye çalışan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalandı. Yakalayanlardan biri şüphelinin kaçmasını önlemek için polis gelene kadar üzerinde oturdu.
Olay, dün gece merkeze bağlı Mahallesi Mizan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce cezaevinden çıkan C.D'yi fark eden vatandaşlar onu uzaktan takip etti. Şüpheli kentteki yoğun sisten de faydalanarak bir eve girmeye çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşlardan biri C.D'nin kaçmasını önlemek için üzerine oturdu. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi teslim alarak polis merkezine götürdü. Hırsızlığa teşebbüs suçundan işlem yapılan şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
(İHA)

Ulukent, Elazığ, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:34   Trabzon'da orman yangını - Haber
21:34   Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü - Haber
21:33   24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (1) - Haber
21:32   FETÖ'nün sözde "Burdur il sorumlusu"na 13 yıl 9 ay hapis cezası - Haber
21:31   KOCAELİ Kartepe'ye beklenen kar düşmedi, tatilciler hayal kırıklığına uğradı - Haber
20:47   İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Haber
20:42   Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti - Haber
20:12   Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı - Haber
20:06   Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı - Haber
19:57   İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek - Haber
23.12.2019 21:36:41