Hırsızın dondurma keyfi

Antalya'da bir kafeye giren hırsız, kasada umduğunu bulamayınca, en pahalı çerezleri poşete koyduktan sonra dolaptan külahla dondurma alarak yedi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızın keyfi 35 dakika sürdü.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Yeşil Vadi Kafe Park'ta, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İşyerine giren bir hırsız, içeriyi gözledikten sonra kasayı kontrol etti. Kasada umduğunu bulamayan hırsız, ardından bahşiş kutusundaki parayı aldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, ardından çerez tezgahında bulunan çerezleri bir poşete doldurdu. Bununla yetinmeyen hırsız, dondurma dolabının önünde durup külaha doldurduğu dondurmayı yemeye başladı. Hırsızın 35 dakika süren keyif anları, işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Sabah gelince durumu fark eden işyeri sahibi Selahattin Seyyar, 3 yıllık esnaf olduğunu ve ilk kez başına böyle bir olay geldiğini söyledi. Seyyar, "İşyeri kapalıyken saat 02.00 sıralarında hırsız arka kapıdan içeri giriyor. Bahşiş kutusunu aldıktan sonra, poşet arıyor. Sonrasında pahalı çerezlerden poşete koyuyor. Dondurma dolabının önüne geliyor. Külaha dondurma koyuyor ve yedikten sonra da geldiği yerden çıkıp gidiyor. Adamın rahatlığına şaşırdım. Sanki kendi işyeri gibi davranıyor" dedi.

Polis, eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.