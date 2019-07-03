03.07.2019 11:01
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Hırsızlar anne koyunu kuzularından ayırmadı

Hırsızlar anne koyunu kuzularından ayırmadı

Sivas'ta hırsızlar, anne koyun ile 3 kuzusunu çaldılar.

Sivas'ta hırsızlar, anne koyun ile 3 kuzusunu çaldılar.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas merkez Fatih Mahallesi Merakum Caddesi'nde bulunan Vahdet Altunkes'e ait çiftlik evinde meydana geldi. Altunkes, polis ekiplerine çiftlik evinde beslediği 1 koyun ve 3 kuzusunun çalındığı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, koyunun ve yavruların bulunduğu ahır çevresinde parmak izi çalışması yaptı. Ahırda bulunan koyunun 3 yavrusu ile birlikte çalınması ise dikkat çekti. Polis, hırsızları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - SİVAS
Kaynak: İHA
Fatih Mahallesi, Polis, Sivas, Anne, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:59   Bingöl'deki tefeci operasyonunda 3 tutuklanma
11:59   Cezaevinden denetimli serbestlik ile çıktı, kurduğu plan hayatına mal oldu
11:56   Drone ile bulunan ormanlık alandaki kenevir tarlaları imha edildi
11:54   Uyuşturucu taciri 3 kişi tutuklandı
11:50   Zehir tacirleri adliyede
11:49   Hawaii'deki Mauna Loa Yanardağı için alarm seviyesi yükseltildi
11:49   Hırsızlar anne koyunu kuzularından ayırmadı...Anne koyunla birlikte 3 kuzusunu da çaldılar