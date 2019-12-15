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Hırsızlar aydınlatma direklerindeki 45 bin liralık elektrik kablolarını çaldı

Konya'nın Kulu ilçesinde yürüyüş ve bisiklet parkurundaki aydınlatma direklerinden 45 bin lira değerinde olan 650 metre bakır elektrik kablosu çalındı.

15.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:52Hırsızlar aydınlatma direklerindeki 45 bin liralık elektrik kablolarını çaldı
'nın ilçesinde yürüyüş ve bisiklet parkurundaki aydınlatma direklerinden 45 bin lira değerinde olan 650 metre bakır elektrik kablosu çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu'nun içinden geçen 3 kilometre uzunluğundaki deresinin her iki tarafından bulunan yürüyüş ve bisiklet parkuruna dikilmekte olan aydınlatma direklerine ait 650 metrelik bakır elektrik kablosu, iki gün içerisinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı. Direklerin üzerinden ve yer altından sökülerek çalınan kabloların maddi değerinin 45 bin lira olduğu belirtildi. Kontrol amacıyla gelen görevlilerin kabloların çalındığını fark etmesi üzerine polise verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kabloların çalındığı noktada parmak izi çalışması gerçekleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Değirmenözü, Konya, Kulu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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