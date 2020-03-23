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Hırsızlar çalamadan kaçtı

Adıyaman'da, bir ikametin bahçesine girerek motosiklet parçası çalmak isteyen şahıslar, mahallelinin kendilerini kovalamasıyla çalamadan kaçtı.

23.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:56
Hırsızlar çalamadan kaçtı
Adıyaman 'da, bir ikametin bahçesine girerek motosiklet parçası çalmak isteyen şahıslar, mahallelinin kendilerini kovalamasıyla çalamadan kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 2. Çevre Yolu üzerinde bulunan Sercan Can'a, ait ikametin bahçesindeki motosiklet parçalarını gözüne kestiren kimliği belirsiz 3 şahıs gece saatlerinde bahçeye girdi. Burada bulunan motosiklet parçalarını alan ve daha sonra olay yerinden ayrılmak isteyen şahısları ikamet sakinleri ile mahalleli fark etti. Bir süre kovalanan şahıslar çaldıkları parçaları atarak hızla kaçtı. İzlerini kaybettiren şahısların yakalanması için durum polis ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulurken şahısların hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

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