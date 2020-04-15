Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Hırsızlar çaldıkları bateriyi satmak isterken yakalandı

Bolu'da çaldıkları bateriyi internette satmak isteyen hırsızlar polis ekiplerince yakalandı.

15.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:00
Hırsızlar çaldıkları bateriyi satmak isterken yakalandı
Bolu 'da çaldıkları bateriyi internette satmak isteyen hırsızlar polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Semerkent Mahallesi'nde bir apartmandan bateri setinin çalındığı bilgisi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Olayın aydınlatılması yönünde çalışan ekipler, çalınan baterinin internette bir sitede satılmaya çalışıldığını tespit ederek alıcı kılığına girdi.
Çaldıkları bateriyi polise satmak isteyen G.U.T. (18), O.A. (20) ve M.C. (14) gözaltına alındı.
Çalınan baterilerine kavuşan gençler polis ekiplerine çaldıkları müzikle teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Hırsızlık Büro Amirliği, Polis, Bolu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Bakan Koca, ’1-2 hafta çok önemli’ dedikten sonra bu görüntüler geldi Haberler
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedikten sonra bu görüntüler geldi
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haberler
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Haberler ›› Güncel ››Hırsızlar çaldıkları bateriyi satmak isterken yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:14: Bünyan Belediyesi haşereler için ilaçlama çalışmalarına devam ediyor - Haber 13:14: Kaymakam Pişkin, evde canı sıkılan vatandaşa sohbete gitti - Haber 13:14: Oğlu ve güvenlik güçleri sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu - Haber 13:13: BURDUR Salda Gölü'ndeki son durum havadan böyle görüntülendi-2 - Haber 13:12: Mersin'de tahliyeler başladı - Haber 13:10: Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor - Haber 12:06: Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım - Spor 09:33: Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu? - Haberler