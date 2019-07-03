03.07.2019 16:49
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Hırsızlar, çaldıkları otomobille gezerken yakalandı

Hırsızlar, çaldıkları otomobille gezerken yakalandı

Daha önceden Kastamonu'da evlere girerek hırsızlık olayına karışan iki şüpheli şahıs, İstanbul'dan çaldıkları otomobille gezerken Kastamonu'da yakalandı.

Daha önceden Kastamonu'da evlere girerek hırsızlık olayına karışan iki şüpheli şahıs, İstanbul'dan çaldıkları otomobille gezerken Kastamonu'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da geçtiğimiz günlerde birkaç tane eve girerek hırsızlık olayına karışan ve güvenlik kamerası görüntüleri sonrasında kimlikleri tespit edilen T.E. ve O.G, İstanbul'dan çaldıkları otomobille gezerken Kastamonu'da yakalandı. Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelisi T.E. ve O.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldıkları adli makamlarca hırsızlık şüphelisi O.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
Kastamonu, İstanbul, 3. Sayfa

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