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Hırsızlar, Daniel Alves'in arabasını otoparktan çaldı

Avrupa futbolu ve Brezilya Milli Takımı'nın efsane isimlerinden Daniel Alves'in otomobili kariyerini sürdürdüğü Sao Paolo'daki bir otoparktan çalındı.

13.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:28

Kariyerine ülkesinin Sao Paolo kulübünde devam eden 36 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Daniel Alves'in arabasının çalındığı açıklandı.

OTOPARK GÖREVLİLERİNİ TEHDİT ETTİLER

Ünlü futbolcunun lüks aracını Pinheiros mahallesinde bir otoparka kendisinin bıraktığını, burada yıldız ismi takip eden hırsızların Alves gittikten sonra arabayı çaldığı açıklandı. Olay sırasında Daniel Alves'in otoparkta olmadığı belirtilirken polisin raporunda hırsızlığın otopark görevlilerinin tehdit edilerek gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kariyerinde Sevilla, Barça, Juventus ve PSG gibi dev kulüplerde forma giyen 36 yaşındaki sağ bek, 2020'de Paulista Ligi'nde oynadığı 5 maçta 2 gol atarak eski formundan hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

Hırsızlar, Daniel Alves'in arabasını otoparktan çaldı

Daniel Alves, Spor


HABER YORUMLARI (2)
ARKACI:gerçekten formundan hiç bir şey kaybetmemiş 5 maçta 2 gol vay beee
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BATBOSA:Arabanın Balkondan çalınacak hali yok ya
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