Hırsızlar, Engelli Gençleri İkinci Kez Eve Mahkum Etti

25 Kasım 2018 Pazar 11:14



25 Kasım 2018 Pazar 11:14

Hırsızlar, engelli gençleri ikinci kez eve mahkum ettiAntalya'da elektrikli triportörleri ikinci kez çalınan bedensel engelli iki genç yine eve mahkum oldu.İki genç, elleri ve ayakları gibi olan triportörün çalınmaması için gerekirse araca kendilerini kilitleyeceklerini söyledi.ANTALYA - Antalya'da elektrikli triportörleri ikinci kez çalınan bedensel engelli iki genç yine eve mahkum oldu. İki genç, elleri ve ayakları gibi olan triportörün geri getirilmesi halinde, çalınmaması için gerekirse araca kendilerini kilitleyeceklerini söyledi. Kepez ilçesinde, bedensel engelli iki çocuğuyla yaşayan 54 yaşındaki ev hanımı Ayten Arslan'ın hayatı, çocuklarının elleri ayağı olan 3 tekerlekli kasalı elektrikli triportörün çalınmasıyla alt üst oldu. Kirada, 24 yaşındaki engelli kızı ve 30 yaşındaki oğlu Ramazan'a bağlanan maaşla geçinebilen Arslan, ailesinin dışarı çıkıp ihtiyaçlarını giderebilmesini sağlayan triportörleri ilk önce iki yıl önce çalındı. Eşini kaybeden Arslan'ın iki çocuğu triportörünün çalınmasıyla eve hapsoldu. Ailenin bu durumuna Kepez Kaymakamlığı duyarsız kalmadı iki gence elektrikli triportör aldı. Yüzleri bu hediye ile gülen gençlerin elektrikli triportörü 1.5 ay önce yine evinin bahçesinden gündüz vakti çalındı. Polise başvuru yapan aile bugüne kadar bir sonuç alamadı."Hırsızlardan bıktık"Anne Ayten Arslan, eşini kaybettiğini, iki çocuğunun da engelli olması nedeniyle zor günler yaşadığını söyledi.Triportörlerinin çalınması ile çocuklarının eve mahkum olduğunu dile getiren Arslan,"İki çocuğum birbirine bağlı. Ramazan kardeşini triportöre bindirip gezdirmek istiyor. Evin önünden ikinci kez çalındı. Evin önünden her şeyi çalıyorlar. Bizden ne bekliyorlar. Triportörünün çalınmasına oğlum çok üzüldü. Bıktık, usandık. Bir daha gelirse gözümün önünde bulunduracağız. Çalınmasın diye gerekirse içinde yatacağım. İki engelli çocuğun triportöründen ne bekliyorlar. Yardım edecekleri yerde bize neden böyle yapıyorlar."diye konuştu. İkinci elde olsa triportörlerinin geri gelmesini isteyen anne Arslan,"İki çocuğum evde kaldı. Evden çıkamıyor,gezemiyorlar.Oğlumun eli ayağı gibiydi. Triportörümüz geri getirilsin" dedi."Gerekirse kendimi kilitleyeceğim"Ayten Arsla'nın ilk eşinden olan oğlu Ramazan Kutlu, sağ tarafının felç olduğunu bu nedenle yüzde 54'lük engellilik derecesi olduğunu kaydetti.Sağ ayağını ve sağ elini kullanamayan Kutlu, hayırsever birinin hediye ettiği ve elleri ayakları gibi olan triportörünün ikinci kez çalınmasına çok üzüldüğünü söyledi.1 ay önce yine evin önünden triportörünün çalındığını ifade eden Ramazan Kutlu, " İkisi de evin önünden çalındı. Sürükleye sürükleye götürmüşler. Kardeşimi parklara götürüyorum, rahatlıkla pazara gidebiliyordum. Şuan kötüyüm, hayata küstüm. Triportörüm yeniden gelirse iyice kilitleyeceğim. Gerekirse kendimi kilitleyeceğim. Yeter ki çalınmasın. Kardeşim için alınsın. Triportörümü istiyorum. Polise başvurduk, bir gelişme olmadı. İki engelli sevindirsinler, hayırseverlerimizden bunu istiyorum." diye konuştu.