20.06.2019 14:12
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Hırsızlar evden çaldıkları anahtarla park halindeki aracı götürdü

Hırsızlar evden çaldıkları anahtarla park halindeki aracı götürdü

Gaziantep'te hırsızlık için girdikleri bir evden aldıkları anahtarla park halindeki aracı çalan 5 şahıs, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Gaziantep'te hırsızlık için girdikleri bir evden aldıkları anahtarla park halindeki aracı çalan 5 şahıs, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, E.U., B.U., A.B., H.Ö. ve K.K. simli şahıslar GaziantepEsentepe Mahallesi'nde bir eve girdi. Daha önce de pek çok suçtan kaydı bulunan şahıslar evden cüzdan, cep telefonu ve araba anahtarını çalıp kaçtı. Şahıslar kaçarken anahtarını aldıkları R.D.'ye ait hafif ticari aracı da çaldı. Aracı çalan şahıslar,DumlupınarMahallesi'nde aynı model ve renkteki başka bir aracın plakasını çaldıkları araca takıp bölgeden uzaklaştı.

Olayın ardından araçları ve eşyaları çalınan vatandaşların ihbarı üzerine İlEmniyet MüdürlüğüAsayiş Şubesi OtoHırsızlık Büro Amirliğiekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu, çaldıkları araçla iki gün boyunca 500 kilometre yol katettikleri belirlenen şahıslarDüztepeMahallesi'nde 3 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların çaldığı araç ise boş bir arazide aküsü sökülmüş halde bulundu.

Yakalandıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şahıs yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Esentepe Mahallesi,Gaziantep,3. Sayfa

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