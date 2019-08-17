Haberler» 3. Sayfa» Haber

Hırsızlar fıstık bahçesine dadandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir çiftçiye ait fıstık bahçesine dadanan hırsızlar, 500 kilo fıstık çalarak kayıplara karıştı.

17.08.2019 14:44 Hırsızlar fıstık bahçesine dadandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir çiftçiye ait fıstık bahçesine dadanan hırsızlar, 500 kilo fıstık çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre fıstık bahçesine giren hırsız veya hırsızlar, yaklaşık 500 kilo fıstık çalıp kayıplara karıştı. Fıstık bahçesinde toplanmış fıtıklarının olmadığını fark eden çiftçi Mehmet Çetin durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, 500 kilo fıstık ile kayıplara karışan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Güzelyurt Mahallesi, Şanlıurfa, Birecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:12   Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
16:12   İstanbul'da yoğun yağış sonrası çöken yol havadan görüntülendi
16:04   (Özel) Sarıyer'de iki ana kolonu patlayan 6 katlı bina boşaltıldı
16:03   Komşusunun darp ettiği genç kız: "Korkuyorum"
16:01   Tır ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı
16:01   Manavgat'ta hem darp hem de gasp eden şahıs yakalandı
15:59   10 kişilik aile ölümden döndü